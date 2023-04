LIVE Juve-Sporting 0-0 | Perin salva su Pedro Goncalves

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lelo91_NY : Vorrei fare un tweet alla @PucciPedia e dire che mi fa una nostalgia incredible risentire @Aldito11 come seconda vo… - Rosario12532163 : Juve-Sporting Lisbona 0-0 LIVE: Milik dalla distanza!? - juve_magazine : DIRETTA ONLINE - Europa League, Juventus-Sporting CP: live report e dettagli - sportli26181512 : Juve-Sporting LIVE alle 21: tridente persante per Allegri, fuori Vlahovic. Dal 1' Trincao e Pedro Goncalves: Obiett… -

Allo Stadium, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League trae Sporting: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium,e Sporting Lisbona si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League ...Primo round dei quarti di finale dell'Europa League per la Juventus di Allegri, che allo Stadium ospita l'insidioso Sporting CP. Fari accesi sul match. Una partita che i bianconeri vogliono ...E' in corso la prima sfida dei quarti di finale di Europa League tra la Juventus e lo Sporting CP. Una partita finora molto combattuta. I bianconeri hanno iniziato bene la sfida, pressando molto e ...

Juve-Sporting LIVE alle 21: tridente persante per Allegri, fuori Vlahovic. Dal 1' Trincao e Pedro Goncalves ... Calciomercato.com

21.52 - FINE PRIMO TEMPO: la Juve parte bene e va vicina al gol con Chiesa, poi soffre ma si salva grazie alla parate di Szczesny. Il portierone bianconero però aò 42' accusa un malore ed è costretto ...43' - CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Perin al posto di Szczesny che esce in lacrime. 42' - Perin è pronto ad entrare ma Szcesny è ancpra in campo, in ginocchio e in lacrime. Dal replay si è visto il ...