LIVE Juve-Sporting 0-0 | entra Vlahovic

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lelo91_NY : Vorrei fare un tweet alla @PucciPedia e dire che mi fa una nostalgia incredible risentire @Aldito11 come seconda vo… - Rosario12532163 : Juve-Sporting Lisbona 0-0 LIVE: Milik dalla distanza!? - juve_magazine : DIRETTA ONLINE - Europa League, Juventus-Sporting CP: live report e dettagli - sportli26181512 : Juve-Sporting LIVE alle 21: tridente persante per Allegri, fuori Vlahovic. Dal 1' Trincao e Pedro Goncalves: Obiett… -

4' Cabral, 20' Velde (L), 41' Nico Gonzalez, 58' Bonaventura LECH POZNAN (3 - 5 - 2) : ... Italiano leggi anche, plusvalenze e manovra stipendi: cosa rischia il club bianconero La cronaca di ...Allo Stadium, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League trae Sporting: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium,e Sporting Lisbona si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League ...Primo round dei quarti di finale dell'Europa League per la Juventus di Allegri, che allo Stadium ospita l'insidioso Sporting CP. Fari accesi sul match. Una partita che i bianconeri vogliono ...

Juve-Sporting LIVE alle 21: tridente persante per Allegri, fuori Vlahovic. Dal 1' Trincao e Pedro Goncalves ... Calciomercato.com

62' - DOPPIO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entrano Vlahovic e Fagioli al posto di Milik e Kostic. 62' - DOPPIO CAMBIO NELLO SPORTING - dentro Arthur Gomes al posto di Chermiti e Reis per Nuno Santos. 61' - ...58' - Forcing offensivo della Juventus che prima ci prova con il tiro al volo di Di Maria, rimpallato, e poi con il colpo di testa di Rabiot, salvato in corner. Intanto Vlahovic e Fagioli aspettano di ...