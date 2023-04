LIVE – Italia-Usa: World Cup femminile 2023 pallanuoto in DIRETTA (Di giovedì 13 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE Italia-Usa, partita valevole per il Gruppo B della prima fase della World Cup femminile 2023 di pallanuoto. Il Setterosa di Carlo Sillipo, dopo la strepitosa vittoria contro la Spagna che ha assicurato loro l’accesso alla Final Eight, tornano in vasca per chiudere in bellezza questa fase. Servirà un’altra grande prestazione per fermare la compagine a stelle e strisce, oro olimpico e mondiale in carica. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile a Rotterdam, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE della sfida Italia-Usa della World Cup 2023 di ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Latestuale-Usa, partita valevole per il Gruppo B della prima fase dellaCupdi. Il Setterosa di Carlo Sillipo, dopo la strepitosa vittoria contro la Spagna che ha assicurato loro l’accesso alla Final Eight, tornano in vasca per chiudere in bellezza questa fase. Servirà un’altra grande prestazione per fermare la compagine a stelle e strisce, oro olimpico e mondiale in carica. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile a Rotterdam, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida-Usa dellaCupdi ...

