LIVE – Italia-Usa 1-5: World Cup femminile 2023 pallanuoto in DIRETTA (Di giovedì 13 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE Italia-Usa, partita valevole per il Gruppo B della prima fase della World Cup femminile 2023 di pallanuoto. Il Setterosa di Carlo Sillipo, dopo la strepitosa vittoria contro la Spagna che ha assicurato loro l’accesso alla Final Eight, tornano in vasca per chiudere in bellezza questa fase. Servirà un’altra grande prestazione per fermare la compagine a stelle e strisce, oro olimpico e mondiale in carica. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile a Rotterdam, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE della sfida Italia-Usa della World Cup 2023 di ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Latestuale-Usa, partita valevole per il Gruppo B della prima fase dellaCupdi. Il Setterosa di Carlo Sillipo, dopo la strepitosa vittoria contro la Spagna che ha assicurato loro l’accesso alla Final Eight, tornano in vasca per chiudere in bellezza questa fase. Servirà un’altra grande prestazione per fermare la compagine a stelle e strisce, oro olimpico e mondiale in carica. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile a Rotterdam, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida-Usa dellaCupdi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? 19:00 La conferenza stampa di Mister Brambilla alla vigilia della Finale di Coppa Italia #VicenzaJNextGen ?????? Disponibile in live ???? - microcerotis : Un drone di provenienza sconosciuta è caduto sul territorio dell’aeroporto di Belgorod. Kuleba: 'Discusso con Taj… - movietele : Le prime scene in italiano del film live-action #ICavalieriDelloZodiaco diretto da #TomekBaginski e con protagonist… - mcannavac : RT @UnivRoma3: Pronti per il lancio di #JUICE! ??? Segui in diretta le fasi del liftoff: - Miti_Vigliero : Covid in Veneto, oggi 646 nuovi casi e 2 vittime Cresce la presenza negli ospedali, con 768 ricoveri in area medica… -