LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | si torna a giocare ad Astana

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:51 Ci sarebbe stata, infatti, la proposta perdi avere a disposizione uno psicologo. Lui l’avrebbe rifiutata, rifugiandosi non solo nel conforto e nell’aiuto dei suoi amici, ma anche nella musica di Bob Dylan e nello specifico della leggendaria “Blowin’ in the wind”. 10:48 Quest’oggi il cinese tenterà di raggiungere la parità con il Bianco, e i motivi per credere che sia pronto a dare battaglia ci sono tutti. Sono inoltre emersi dettagli particolari circa il suo recupero dopo la seconda partita. 10:45 Ancora una buona giornata a tutti, siamo a un quarto d’ora dall’inizio della quarta partita. Il regolamento – Il profilo di– Il profilo di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : DIRETTA LIVE - Quarto capitolo del match tra Ian Nepomniachtchi e Ding Liren. Il russo è avanti 2-1, ma il cinese s… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ian Nepomniachtchi cerca di allungare ancora nel match mondiale di scacchi contro Ding Liren. Si rip… - Psicopompo_ : @euph0r_ian La versione live spacca - zazoomblog : LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il cinese pensa per oltre mezz’ora sull’undice… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi Il regolamento – Il profilo di Nepomniachtchi – Il profilo di Ding Liren – La terza partita Buona giornata a tutti, e ...