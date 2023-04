LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | si comincia nel giorno dei 60 anni di Kasparov

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:03 4. e3 Bb4 5. Dc2. Si tratta di una variante che è conosciuta, ma non così tanto. Tecnicamente quello che sta succedendo si definisce “giocare in contromossa”, perché il Bianco sta praticamente mettendo in piedi una Siciliana al contrario sotto certi aspetti. 11:02 2. Cc3 e5 3. Cf3 Cc6. Si attiva la variante dei Quattro Cavalli. 11:01 1… Cf6 per, resta da vedere sesceglierà di rimanere sull’Inglese o di rientrare nell’alveo delle partite di Donna. 11:00 1. c4, Apertura Inglese per! 10:57 Non si può non ricordare, infatti, che oggi è il compleanno di Garry, che compie 60. Campione del Mondo ...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: gara-4 in tempo reale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi Il regolamento – Il profilo di Nepomniachtchi – Il profilo di Ding Liren – La terza partita Buona giornata a tutti, e ...