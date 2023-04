LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | imprecisioni dei due in uscita dall’apertura

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:11 Buona scelta diche gioca 15. c5, non la prima indicazione dei motori, ma molto naturale perché è ancora valido il piano di cui parlavamo in precedenza: su 15… dxc5 c’è 16. e5 con la Donna costretta a sloggiare da f6. 12:09 Si sta prendendo tutto il tempo, che ha ora 86 minuti, all’incirca gli stessi del suo avversario. Tutto in nome dell’accuratezza. 12:05 La situazione attuale Both players are puzzling the commentators with fast but seemingly inaccurate moves! 14…Na5!? invites 15.c5!?, among other options#Nepo#c24pic.twitter.com/LGSNnV85zu — chess24.com (@chess24com) April 13,12:03 Ora con 15. Da4, se ...