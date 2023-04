LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | errore del russo all’improvviso

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:01 29… cxd4 30. Cb3 e adesso il Nero è terribilmente passivo, non ha attacco e il Bianco è completamente mobile. 14:00 MOMENTO DECISIVO! Nepo perde il controllo della situazione, 28… Cd4 e c’è il sacrificio di Torre dicon 29. Txd4! 13:56 Gioca un po’ passivo, 27… Dh6 con l’intenzione di mantenere il pedone in più anche a costo dell’iniziativa. 28. Df3va dritto per la predastica. 13:55 Gioca in sicurezza, 26. Axh5 Dxh5 27. Te4. Adesso è interessante la situazione. Forse non era cosìcome indicato il 26° tratto del Nero. 13:52 Attenzione a questo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi Il regolamento – Il profilo di Nepomniachtchi – Il profilo di Ding Liren – La terza partita Buona giornata a tutti, e ...