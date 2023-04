LIVE Giro di Sicilia 2023, Enna-Termini Imerese in DIRETTA: qualche velocista potrebbe resistere (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro di Sicilia 2023: da Enna a Termini Imerese, per un totale di 150 km. Una frazione di media montagna, con la salita di Sperlinga ma non solo, visto che ci sarà anche il GPM di Portella di Bafurco (8,2 km al 3,6%) ai -50 km dalla conclusione. Da lì in poi un rebus da risolvere: qualche velocista potrebbe resistere? Finn Fisher-Black riuscirà a conservare la maglia giallorossa oppure Vincenzo Albanese, Diego Ulissi e Damiano Caruso riusciranno a colpire nel segno sottraendogliela? La risposta affidata alla strada Appuntamento ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza tappa deldi: da, per un totale di 150 km. Una frazione di media montagna, con la salita di Sperlinga ma non solo, visto che ci sarà anche il GPM di Portella di Bafurco (8,2 km al 3,6%) ai -50 km dalla conclusione. Da lì in poi un rebus da risolvere:? Finn Fisher-Black riuscirà a conservare la maglia giallorossa oppure Vincenzo Albanese, Diego Ulissi e Damiano Caruso riusciranno a colpire nel segno sottraendogliela? La risposta affidata alla strada Appuntamento ...

