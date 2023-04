LIVE Giro di Sicilia 2023, Enna-Termini Imerese in DIRETTA: la fuga prende corpo! In sei all’attacco (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.15 In questo momento il vantaggio va già oltre il minuto. 12.10 Va via la fuga! Questi i sei attaccanti che ne fanno parte: Pierelis Belletta (Biesse – Carrera), Michele Berasi (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Roberto Carlos González (Mg.K Vis – Colors for Peace), Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team), Giacomo Garavaglia (Work Service – Vitalcare – Dynatek) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Désirée Fior) 12.05 Velocità alta sin dai primi metri di gara, la fuga non riesce ancora a formarsi. 12.00 Inizia la fase di scatti e controscatti per portare via una fuga. 11.55 Michele Scartezzini (nazionale italiana) non si è presentato al via. 11.50 E’ INIZIATA LA TERZA TAPPA DEL Giro DI Sicilia 2023! 11.45 Si ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.15 In questo momento il vantaggio va già oltre il minuto. 12.10 Va via la! Questi i sei attaccanti che ne fanno parte: Pierelis Belletta (Biesse – Carrera), Michele Berasi (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Roberto Carlos González (Mg.K Vis – Colors for Peace), Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team), Giacomo Garavaglia (Work Service – Vitalcare – Dynatek) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Désirée Fior) 12.05 Velocità alta sin dai primi metri di gara, lanon riesce ancora a formarsi. 12.00 Inizia la fase di scatti e controscatti per portare via una. 11.55 Michele Scartezzini (nazionale italiana) non si è presentato al via. 11.50 E’ INIZIATA LA TERZA TAPPA DELDI! 11.45 Si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elmonoenbici : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Enna -Termini Imerese ?? 150 km ? Partenza / Start 11.30 AM ?? Arrivo / Ar… - DonBelisle2 : RT @ilgirodisicilia: La 3 tappa de Il Giro di Sicilia @CA_Ita, che porterà i corridori da Enna a Termini Imerese, è cominciata!?? Segui la… - giroditalia : RT @ilgirodisicilia: La 3 tappa de Il Giro di Sicilia @CA_Ita, che porterà i corridori da Enna a Termini Imerese, è cominciata!?? Segui la… - ilgirodisicilia : La 3 tappa de Il Giro di Sicilia @CA_Ita, che porterà i corridori da Enna a Termini Imerese, è cominciata!?? Segui… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? 'Siamo in una fase di #lavoro ibrido, un po' a casa e un po' in giro. Gli uffici non li riconosciamo più perché non abbiamo… -