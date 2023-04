LIVE Giro di Sicilia 2023 | Enna-Termini Imerese in DIRETTA | 40 all’arrivo | 2’30” per i fuggitivi

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.29 Corridori che stanno per passare in quel di Cefalù. 14.26 Vantaggio che resta nell’ordine dei”. 14.23 45 chilometri alla conclusione, non cambia lo scenario. 14.20 Caduta per Mattia Di Felice (Mg.K Vis – Colors for Peace). 14.15 Sono 50 i km al traguardo! Ihanno 3 minuti di vantaggio. 14.10 Ricordiamo i 6di giornata: Pierelis Belletta (Biesse – Carrera), Michele Berasi (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Roberto Carlos González (Mg.K Vis – Colors for Peace), Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team), Giacomo Garavaglia (Work Service – Vitalcare – Dynatek) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Désirée Fior). 14.05 Superata anche la seconda ora di gara: media pari a 36,8 km/h. Ora però la media si alzerà perché si andrà in discesa e ...