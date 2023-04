LIVE Giro di Sicilia 2023, Enna-Termini Imerese in DIRETTA: 100 km all’arrivo. I 6 fuggitivi hanno 4 minuti di vantaggio (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 Sono 100 i km al traguardo! 13.00 Il vantaggio dei fuggitivi cresce sino ad arrivare a quasi quattro minuti. 12.55 Se ne va la prima ora di gara: media, in un percorso praticamente sempre in salita, di 33,9 km/h. 12.50 Ricordiamo i 6 fuggitivi di giornata: Pierelis Belletta (Biesse – Carrera), Michele Berasi (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Roberto Carlos González (Mg.K Vis – Colors for Peace), Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team), Giacomo Garavaglia (Work Service – Vitalcare – Dynatek) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Désirée Fior). 12.45 Mark Cavendish in persona si è messo a tirare il gruppo strigliando i suoi compagni per farli mettere all’opera. 12.40 Sono 120 i km al traguardo! 12.35 Il gruppo non riesce a trovare una ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05 Sono 100 i km al traguardo! 13.00 Ildeicresce sino ad arrivare a quasi quattro. 12.55 Se ne va la prima ora di gara: media, in un percorso praticamente sempre in salita, di 33,9 km/h. 12.50 Ricordiamo i 6di giornata: Pierelis Belletta (Biesse – Carrera), Michele Berasi (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Roberto Carlos González (Mg.K Vis – Colors for Peace), Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team), Giacomo Garavaglia (Work Service – Vitalcare – Dynatek) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Désirée Fior). 12.45 Mark Cavendish in persona si è messo a tirare il gruppo strigliando i suoi compagni per farli mettere all’opera. 12.40 Sono 120 i km al traguardo! 12.35 Il gruppo non riesce a trovare una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elmonoenbici : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Enna -Termini Imerese ?? 150 km ? Partenza / Start 11.30 AM ?? Arrivo / Ar… - DonBelisle2 : RT @ilgirodisicilia: La 3 tappa de Il Giro di Sicilia @CA_Ita, che porterà i corridori da Enna a Termini Imerese, è cominciata!?? Segui la… - giroditalia : RT @ilgirodisicilia: La 3 tappa de Il Giro di Sicilia @CA_Ita, che porterà i corridori da Enna a Termini Imerese, è cominciata!?? Segui la… - ilgirodisicilia : La 3 tappa de Il Giro di Sicilia @CA_Ita, che porterà i corridori da Enna a Termini Imerese, è cominciata!?? Segui… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? 'Siamo in una fase di #lavoro ibrido, un po' a casa e un po' in giro. Gli uffici non li riconosciamo più perché non abbiamo… -