LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: vince Asil, Abbadini e Casali splendidi sesto e nono! (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 17:40 Salta il banco con Kovtun, grande favorito per la vittoria, che si è dovuto accontentare del bronzo a causa di una caduta al volteggio, Adem Asil ha però pienamente meritato collezionando una gara priva di sbavature. L'Italia obiettivamente non poteva sperare in qualcosa di meglio, due atleti tra i migliori 10 d'Europa è un risultato enorme, con entrambi gli azzurri capaci di migliorarsi rispetto alla qualifica. 17:38 Prova da applausi per l'Italia con due ginnasti tra i migliori dieci d'Euoropa: Yumin Abbadini chiude sesto con 82.164, Lorenzo Minh Casali è invece nono con 81.132! 17.35 Questo il podio della finale ...

