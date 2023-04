LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: si comincia, Casali e Abbadini pronti a dare battaglia nella final all-around! (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:03 Subito una stoccata di Leo Saladino al volteggio, il francese sfrutta una nota D elevata (5.6) e ottiene 14.633. 15:02 Casimir Schmidt, quinto in qualifica, non inizia al meglio uscendo subito di pedana nella prima diagonale al corpo libero. 15:01 Lorenzo Minh Casali sarà il primo ad esibirsi al cavallo con maniglie. 15:00 Adesso tocca al touch warm-up. 14:58 Presentazione dei ginnasti in corso. 14:57 I migliori sei delle qualificazioni seguiranno invece il classico giro olimpico: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele pari e sbarra. 14:54 Abbadini e Casali gireranno insieme, l’ordine di rotazione sarà quindi il medesimo: cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele pari, sbarra e corpo libero. 14:51 Sulla ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:03 Subito una stoccata di Leo Saladino al volteggio, il francese sfrutta una nota D elevata (5.6) e ottiene 14.633. 15:02 Casimir Schmidt, quinto in qualifica, non inizia al meglio uscendo subito di pedanaprima diagonale al corpo libero. 15:01 Lorenzo Minhsarà il primo ad esibirsi al cavallo con maniglie. 15:00 Adesso tocca al touch warm-up. 14:58 Presentazione dei ginnasti in corso. 14:57 I migliori sei delle qualificazioni seguiranno invece il classico giro olimpico: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele pari e sbarra. 14:54gireranno insieme, l’ordine di rotazione sarà quindi il medesimo: cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele pari, sbarra e corpo libero. 14:51 Sulla ...

