LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: l’Italia si affida a Casali e Abbadini nella finale allaround (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della finale maschile all-around degli Europei di Ginnastica artistica 2023. Continua l’Europeo da sogno per l’Italia che, ad Antalya, dopo aver trionfato con la squadra al maschile e aver ottenuto l’argento al femminile, adesso si affiderà agli individualisti per provare a portare a casa altre medaglie di peso. Sono stati due gli azzurri a qualificarsi alla finale all-around, in qualificazione Yumin Abbadini (81.098) e Lorenzo Minh Casali (80.998) hanno strappato rispettivamente il nono e l’undicesimo punteggio utile. Obiettivamente puntare ad una ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alladellamaschile all-around deglidi. Continua l’Europeo da sogno perche, ad Antalya, dopo aver trionfato con la squadra al maschile e aver ottenuto l’argento al femminile, adesso si affiderà agli individualisti per provare a portare a casa altre medaglie di peso. Sono stati due gli azzurri a qualificarsi allaall-around, in qualificazione Yumin(81.098) e Lorenzo Minh(80.998) hanno strappato rispettivamente il nono e l’undicesimo punteggio utile. Obiettivamente puntare ad una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: scocca l’ora delle Fate! L’Italia inizia la caccia all’oro - - PressReview99 : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: i moschettieri azzurri sognano il podio - OA Sport… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: l’Italia si riscalda, Moschettieri in gara alle 16.30 - -