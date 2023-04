LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Abbadini sesto e Casali ottavo a due rotazioni dal termine! (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:55 ARRIVA LA REAZIONE DI KOVTUN! L’ucraino, sul suo esercizio forte, ottiene un clamoroso 15.433 alle parallele pari (D.6.6 E:8.833) e si rilancia nella corsa verso le medaglie, era diciottesimo prima di questa prova. 16:53 Caduta al cavallo per Ilia Liubimov (11.800), l’israeliano sta perdendo posizioni rotazione dopo rotazione. 16.52 Solido 13.666 al corpo libero per Noe Seifert, l’elvetico era quarto prima di questa rotazione. 16:50 Gli azzurri adesso passeranno alla sbarra. 16:48 OTTIME NOTIZIE IN CASA ITALIA! Yumin Abbadini (54.932) e Lorenzo Minh Casali (54.466) sono rispettivamente sesto e ottavo! 16:46 Questa la top5 a due rotazioni dal termine: 1.Adem Asil (57.232) 2.Artur Davtyan (55.999) 3.Jake Jarman ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:55 ARRIVA LA REAZIONE DI KOVTUN! L’ucraino, sul suo esercizio forte, ottiene un clamoroso 15.433 alle parallele pari (D.6.6 E:8.833) e si rilancia nella corsa verso le medaglie, era diciottesimo prima di questa prova. 16:53 Caduta al cavallo per Ilia Liubimov (11.800), l’israeliano sta perdendo posizioni rotazione dopo rotazione. 16.52 Solido 13.666 al corpo libero per Noe Seifert, l’elvetico era quarto prima di questa rotazione. 16:50 Gli azzurri adesso passeranno alla sbarra. 16:48 OTTIME NOTIZIE IN CASA ITALIA! Yumin(54.932) e Lorenzo Minh(54.466) sono rispettivamente! 16:46 Questa la top5 a duedal termine: 1.Adem Asil (57.232) 2.Artur Davtyan (55.999) 3.Jake Jarman ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : ?????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? Ginnastica artistica: Europei di Antalya 14h55 Finale all-around - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2023 in DIRETTA: l’Italia si affida a Casali e Abbadini nella finale allaround -… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: scocca l’ora delle Fate! L’Italia inizia la caccia all’oro - -