LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Abbadini sesto e Casali nono ad una rotazione dal termine! (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 Gli italiani adesso si esibiranno al corpo libero e c'è la seria possibilità di chiudere entrambi in top10. 17.13 Continuano a brillare gli azzurri: sesto Yumin Abbadini (68.398), nono Lorenzo Minh Casali (67.332). 17.11 Questa la top5 prima dell'ultima rotazione: 1.Adem Asil (71.532) 2.Jake Jarman (69.797) 3.Artur Davtyan (69.665) 4.Noe Seifert (69.331) 5.Illia Kovtun (68.999) 17.10 ADEM ASIL A UN PASSO DALL'ORO! Il turco si migliora rispetto alla qualifica e il 14.300 gli permette di volare nettamente al comando! 17.09 Arriva il sorpasso di Jake Jarman! Il britannico ottiene 13.866 e supera Davtyan, lotta per l'oro entusiasmante! 17.07 Artur Davtyan si difende alle parallele pari, il suo 13.666 gli permette al momento ...

