LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Abbadini ottavo e Casali dodicesimo a metà gara (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Portentoso 15.100 per Adem Asil alla tavola (D.6.0, E:9.1), il turco sembra sempre più indirizzato verso la medaglia d’oro! 16:22 Gli azzurri passeranno adesso alle parallele pari, Casali si esibirà per quarto, Abbadini per sesto. 16.19 In casa Italia Abbadini è ottavo e Casali dodicesimo, ma la top5 è veramente a pochi decimi di distanza. 16:16 Questa la top5 a metà gara: 1.Adem Asil (42.132) 2.Noe Seifert (41.732) 3.Luka Van Den Keybus (41.299) 4.Onder Ahmet (41.166) 5.Florian Langenegger (40.999) 16:13 Si è conclusa la terza rotazione! 16:10 Il giovane tedesco Pascal Brendel conferma i problemi negli attrezzi in cui c’è bisogno di forza e chiude con 12.866 agli ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 Portentoso 15.100 per Adem Asil alla tavola (D.6.0, E:9.1), il turco sembra sempre più indirizzato verso la medaglia d’oro! 16:22 Gli azzurri passeranno adesso alle parallele pari,si esibirà per quarto,per sesto. 16.19 In casa Italia, ma la top5 è veramente a pochi decimi di distanza. 16:16 Questa la top5 a: 1.Adem Asil (42.132) 2.Noe Seifert (41.732) 3.Luka Van Den Keybus (41.299) 4.Onder Ahmet (41.166) 5.Florian Langenegger (40.999) 16:13 Si è conclusa la terza rotazione! 16:10 Il giovane tedesco Pascal Brendel conferma i problemi negli attrezzi in cui c’è bisogno di forza e chiude con 12.866 agli ...

