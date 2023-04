LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Abbadini e Casali in piena lotta per le posizioni che contano dopo due rotazioni! (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:56 Adesso si andrà al volteggio, gli azzurri hanno l’occasione per recuperare posizioni, in particolar modo Casali, che in qualifica aveva avvicinato i 14.500. Abbadini si esibirà per primo, Casali per quinto. 15:53 Ottime notizie in casa Italia: Yumin Abbadini con 27.366 è decimo, ma si trova ad appena due decimi dalla terza posizione; Lorenzo Minh Casali è invece diciassettesimo con 26.300, ma in proiezione è già un punto oltre rispetto a quanto fatto in qualifica e adesso arrivano i suoi attrezzi di punta. 15:50 Questa la top5 dopo due esercizi: 1.Leo Saladino (28.599) 2.Luka Van Den Keybus (27.866) 3.Victor Martinez (27.566) 4.Jake Jarman (27.532) 5.Ilia Liubimov (27.500) 15:48 si è ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:56 Adesso si andrà al volteggio, gli azzurri hanno l’occasione per recuperare, in particolar modo, che in qualifica aveva avvicinato i 14.500.si esibirà per primo,per quinto. 15:53 Ottime notizie in casa Italia: Yumincon 27.366 è decimo, ma si trova ad appena due decimi dalla terza posizione; Lorenzo Minhè invece diciassettesimo con 26.300, ma in proiezione è già un punto oltre rispetto a quanto fatto in qualifica e adesso arrivano i suoi attrezzi di punta. 15:50 Questa la top5due esercizi: 1.Leo Saladino (28.599) 2.Luka Van Den Keybus (27.866) 3.Victor Martinez (27.566) 4.Jake Jarman (27.532) 5.Ilia Liubimov (27.500) 15:48 si è ...

