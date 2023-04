LIVE Feyenoord-Roma, Europa League 2023 in DIRETTA: giallorossi nella bolgia olandese per il primo passo verso la semifinale (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:23 La Roma di Jose Mourinho vola sulle ali dell’entusiasmo degli ultimi risultati e si lancia a capofitto nel rush finale si stagione con tanta voglia di far bene e andarsi a prendere la qualificazione per la Champions League dell’anno prossimo. In campionato i giallorossi occupano attualmente la terza posizione, a -5 dalla Lazio seconda e con Milan e Inter alle calcagna. 18:20 I giallorossi vogliono provare ad agguantare un risultato favorevole nella bolgia olandese prima di giocare il ritorno davanti ai propri tifosi, sognando da qui a fine stagione un successo bis in Europa che sarebbe storico. Rotterdam, stadio De Kuip, questi sono i primi 90? dei quarti di finale di ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:23 Ladi Jose Mourinho vola sulle ali dell’entusiasmo degli ultimi risultati e si lancia a capofitto nel rush finale si stagione con tanta voglia di far bene e andarsi a prendere la qualificazione per la Championsdell’anno prossimo. In campionato ioccupano attualmente la terza posizione, a -5 dalla Lazio seconda e con Milan e Inter alle calcagna. 18:20 Ivogliono provare ad agguantare un risultato favorevoleprima di giocare il ritorno davanti ai propri tifosi, sognando da qui a fine stagione un successo bis inche sarebbe storico. Rotterdam, stadio De Kuip, questi sono i primi 90? dei quarti di finale di ...

