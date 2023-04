LIVE Feyenoord-Roma, Europa League 2023 in DIRETTA: Dybala e Abraham dal 1?, giallorossi di scena in Olanda dalle 18.45 (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:47 Ecco le formazioni ufficiali: Feyenoord (4-3-3): Bjlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Szymanski, Wieffer; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho. 17:45 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Feyenoord, match di andata dei quarti di finale dell’Europa League 2022-2023. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Feyenoord, match di andata ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:47 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Bjlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Szymanski, Wieffer; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola;, Pellegrini;. All. Mourinho. 17:45 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladi, match di andata dei quarti di finale dell’2022-. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladi, match di andata ...

