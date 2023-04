LIVE Feyenoord-Roma 1-0, Europa League 2023 in DIRETTA: Wieffer porta in vantaggio gli olandesi (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Si interrompe il gioco per prestare soccorsi ad Abraham, rimasto a terra nell’area di rigore avversaria. 55? Troppo passivo Zalewski in questa circostanza, Idrissi lo punta e poi trova con il cross a rimorchio Wieffer, che si coordina alla perfezione e con una volée schiacciata a terra con il sinistro trova l’angolo lontano infilando Rui Patricio. Padroni di casa che legittimano un inizio di ripresa completamente dominato trovando il gol del vantaggio. 54? Wieffer!!! Padroni di casa avanti, Feyenoord-Roma 1-0! 53? Cristante tocca appena, palla che termina DIRETTAmente fuori e la squadra di casa ripartirà da Bijlow. 52? Prima gestione della palla per la Roma in questi 45 minuti, con la ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? Si interrompe il gioco per prestare soccorsi ad Abraham, rimasto a terra nell’area di rigore avversaria. 55? Troppo passivo Zalewski in questa circostanza, Idrissi lo punta e poi trova con il cross a rimorchio, che si coordina alla perfezione e con una volée schiacciata a terra con il sinistro trova l’angolo lontano infilando Rui Patricio. Padroni di casa che legittimano un inizio di ripresa completamente dominato trovando il gol del. 54?!!! Padroni di casa avanti,1-0! 53? Cristante tocca appena, palla che terminamente fuori e la squadra di casa ripartirà da Bijlow. 52? Prima gestione della palla per lain questi 45 minuti, con la ...

