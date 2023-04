LIVE Feyenoord-Roma 1-0, Europa League 2023 in DIRETTA: ultimi spiccioli di partita, giallorossi alla ricerca del pareggio (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85? Ultimo cambio anche per Mourinho, fuori Spinazzola e dentro Celik. 84? Hartman protegge la rimessa dal fondo, la Roma deve organizzare l’assalto finale. 83? ultimi cambi per i padroni di casa, Slot toglie Gimenez ed inserisce Marcos Lopez. Intanto spettacolare il tramonto su Rotterdam con il sole che si nasconde dietro le tribune dello stadio. 82? Wieffer cerca Danilo in profondità, l’attaccante brasiliano sbatte però sul muro di Smalling. 80? Dieci minuti più recupero alla fine della partita, squadre stanche e molto lunghe, può succedere ancora di tutto. Rimessa dal fondo per i ragazzi di Mou. 79? Feyenoord tutto chiuso dietro, si gioca in spazi inesistenti. Dopo un’azione molto confusa il pallone arriva facile tra le ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA85? Ultimo cambio anche per Mourinho, fuori Spinazzola e dentro Celik. 84? Hartman protegge la rimessa dal fondo, ladeve organizzare l’assalto finale. 83?cambi per i padroni di casa, Slot toglie Gimenez ed inserisce Marcos Lopez. Intanto spettacolare il tramonto su Rotterdam con il sole che si nasconde dietro le tribune dello stadio. 82? Wieffer cerca Danilo in profondità, l’attaccante brasiliano sbatte però sul muro di Smalling. 80? Dieci minuti più recuperofine della, squadre stanche e molto lunghe, può succedere ancora di tutto. Rimessa dal fondo per i ragazzi di Mou. 79?tutto chiuso dietro, si gioca in spazi inesistenti. Dopo un’azione molto confusa il pallone arriva facile tra le ...

