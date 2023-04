LIVE Feyenoord-Roma 1-0, Europa League 2023 in DIRETTA: traversa dei giallorossi che spingono alla ricerca del pareggio (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? KOKCU! Con il destro il n.10 cerca DIRETTAmente la conclusione, pallone potente ma alto e centrale. 67? Spinazzola atterra con uno sgambetto Szymanski, calcio di punizione nella trequarti offensiva per il Feyenoord. 66? Jahanbakhsh si incarica della rimessa laterale, spedendo il pallone DIRETTAmente in area ma trovando la pronta risposta della squadra ospite. 65? Arriva il primo cambio anche per il Feyenoord, esce Idrissi ed entra Paixao. 64? Non ha vibrato l’orologio dell’arbitro, è mancato veramente uno spicchio alla Roma per poter pareggiare questa partita. 63? traversa Roma!!! OCCASIONE GIGANTESCA PER IL pareggio DEI CAPITOLINI! A centimetri dal ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? KOKCU! Con il destro il n.10 cercamente la conclusione, pallone potente ma alto e centrale. 67? Spinazzola atterra con uno sgambetto Szymanski, calcio di punizione nella trequarti offensiva per il. 66? Jahanbakhsh si incarica della rimessa laterale, spedendo il pallonemente in area ma trovando la pronta risposta della squadra ospite. 65? Arriva il primo cambio anche per il, esce Idrissi ed entra Paixao. 64? Non ha vibrato l’orologio dell’arbitro, è mancato veramente uno spicchioper poter pareggiare questa partita. 63?!!! OCCASIONE GIGANTESCA PER ILDEI CAPITOLINI! A centimetri dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - corgiallorosso : LIVE Feyenoord-Roma 1-0 (54' Wieffer) – 71' El Shaarawy si divora il pari su cross di Spinazzola - abdullah66911a : RT @sbra14171: ?? Watch Live Stream UEFA Europa League ?? Feyenoord vs AS Roma?? ???Link: @moanow1 #ASRoma #UEL #FeyenoordRoma 'Vietate la t… - abdellah77884 : RT @sbra14171: ?? Watch Live Stream UEFA Europa League ?? Feyenoord vs AS Roma?? ???Link: @moanow1 #ASRoma #UEL #FeyenoordRoma 'Vietate la t… - xqq855 : RT @sbra14171: ?? Watch Live Stream UEFA Europa League ?? Feyenoord vs AS Roma?? ???Link: @moanow1 #ASRoma #UEL #FeyenoordRoma 'Vietate la t… -