LIVE Feyenoord-Roma 1-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | olandesi vittoriosi all’andata | ma la qualificazione si deciderà al ritorno all’Olimpico

(Di giovedì 13 aprile 2023) 20:47 E' finito solo il "primo tempo" di questi quarti di finale, giovedì prossimo alle 21.00 le due squadre si ritroveranno aper giocare gli ultimi e decisivi novanta minuti. 20:45 56% a 44% il possesso palla in favore degli, che hanno tirato 12 volte verso la porta trovando lo specchio in 2 occasioni. Sono 17 invece le conclusione tentate dai giallorossi, che tre volte hanno centrato i pali difesi da Bijlow

La Roma esce sconfitta per 1 - 0 dal campo delnell'andata dei quarti di finale di Europa League. Sfortunata la squadra di Mourinho che ha perso quasi subito Dybala per infortunio, poi Abraham . Pellegrini ha colpito un palo su rigore ...Tanti errori e anche tanta sfortuna per la Roma che esce dal de Kuip con la sconfitta per 1 - 0 grazie all'eurogol di Wieffer. Un rigore sbagliato da Pellegrini , una traversa colpita sul colpo di ...Nel secondo tempo ilpassa dopo 8 minuti, con il gol realizzato da Wieffer. La Roma, dopo aver perso anche Abraham per infortunio, colpisce una traversa con Ibanez al minuto 63. I ...

20.45 - Mancano pochi minuti all'inizio della gara, nel frattempo è arrivata la sconfitta della Roma per 1-0 sul campo del Feyenoord. Infortunio per Dybala dopo 26 minuti e rigore sbagliato da ...La Roma esce sconfitta per 1-0 dal campo del Feyenoord nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Sfortunata la squadra di Mourinho che ha perso quasi subito Dybala per infortunio, poi Abraham ...