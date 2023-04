LIVE Feyenoord-Roma 1-0, Europa League 2023 in DIRETTA: giallorossi che spingono, occasioni per Ibanez e El Shaarawy (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77? KOKCU! Partita ora bellissima con un’azione da parte e una dall’altra, sinistro a chiudere del capitano degli olandesi che si spegne di poco a lato. 76? Zalewski cerca il gol “Olimpico”, respinge con i pugni Bijlow. 75? Angolo per la Roma, che ora spinge sull’acceleratore alla ricerca del gol del pareggio. 74? Ibanez inizialmente non riesce a limitare Szymanski, smorzando poi però il cross accomodando così la presa a Rui Patricio. 73? Zalewski in avanti alla cieca non trova compagni, palla regalata ai difensori del Feyenoord. 72? Secondo cambio operato da Slot, fuori Jahanbakhsh per far posto a Danilo. 71? EL Shaarawy SI DIVORA IL PAREGGIO!! Spinazzola fa quello che sa fare meglio, punta sulla sinistra e mette in mezzo un pallone al bacio ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77? KOKCU! Partita ora bellissima con un’azione da parte e una dall’altra, sinistro a chiudere del capitano degli olandesi che si spegne di poco a lato. 76? Zalewski cerca il gol “Olimpico”, respinge con i pugni Bijlow. 75? Angolo per la, che ora spinge sull’acceleratore alla ricerca del gol del pareggio. 74?inizialmente non riesce a limitare Szymanski, smorzando poi però il cross accomodando così la presa a Rui Patricio. 73? Zalewski in avanti alla cieca non trova compagni, palla regalata ai difensori del. 72? Secondo cambio operato da Slot, fuori Jahanbakhsh per far posto a Danilo. 71? ELSI DIVORA IL PAREGGIO!! Spinazzola fa quello che sa fare meglio, punta sulla sinistra e mette in mezzo un pallone al bacio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - forzaroma : 75' - Roma che attacca con convinzione ora. La difesa del Feyenoord libera sul tiro di Cristante #FeyenoordRoma 1-… - jooodh6445 : RT @tmnatk520: ?? Watch Live Stream UEFA Europa League ?? Feyenoord vs AS Roma?? ???Link: @moanow1 #ASRoma #UEL #FeyenoordRoma 'Vietate la t… - frifytf9 : RT @tmnatk520: ?? Watch Live Stream UEFA Europa League ?? Feyenoord vs AS Roma?? ???Link: @moanow1 #ASRoma #UEL #FeyenoordRoma 'Vietate la t… - ammamm37086 : RT @tmnatk520: ?? Watch Live Stream UEFA Europa League ?? Feyenoord vs AS Roma?? ???Link: @moanow1 #ASRoma #UEL #FeyenoordRoma 'Vietate la t… -