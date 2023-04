LIVE Feyenoord-Roma 0-0

(Di giovedì 13 aprile 2023) Una rivincita per il club di Rotterdam. Un’occasione d’oro per i giallorossi. Gli uomini di Josè Mourinho sono pronti a scendere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - Ftbnews24 : #Feyenoord-Roma: segui l’Europa League in Diretta Live #Europa League - UEFAcom_it : FISCHIO D'INIZIO! Si parte! La Roma sfida il Feyenoord! Segui la sfida LIVE su - Giangidorsi : RT @ReteSport: ?? #FeyenoordRoma - le formazioni ufficiali - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Feyenoord-Roma: live report e dettagli -

Ma prima di pensare all'Europa che conta, la formazione di Mourinho deve superare lo scoglio rappresentato dal. Olandesi che hanno impressionato agli ottavi, regolando gli ucraini dello ...La Roma è pronta per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Al de Kuip la squadra di Mourinho ritrova il, battuto lo scorso 25 maggio nella finale di Conference League. "Non penso a Tirana, loro sì", ha dichiarato il tecnico portoghese nella conferenza stampa di presentazione del match. Gli ...Mourinho, allenatore della Roma che affronta il(LaPresse) - Calciomercato.itDa un lato i giallorossi di José Mourinho, reduci dalle vittorie contro Sampdoria e Torino in Serie A che li ...

Feyenoord-Roma LIVE alle 18.45, le formazioni ufficiali: Mou si affida ad Abraham e Dybala | Primapagina Calciomercato.com

Feyenoord e Roma si affrontano nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League: segui con noi la Diretta Live della partita ...Primo atto dei quarti di finale di Europa League tra Feyenoord e Roma. Squadre in campo questa sera alle 18:45. Feyenoord-Roma si gioca oggi, giovedì 13 aprile 2023 alle ore 18:45… Leggi ...