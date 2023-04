LIVE Feyenoord-Roma 0-0, Europa League 2023 in DIRETTA: avvio equilibrato, ancora nessuna occasione (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16? Rilancio del rientrante Bijlow fuori misura, Mancini accomoda la presa a Rui Particio, la Roma però fatica a costruire gioco e il pallone torna subito tra i piedi dei padroni di casa. 15? Palla in verticale per Gimenez, ottimo l’anticipo di Ibanez. Predominio territoriale del Feyenoord, con la Roma che difende attentamente e cerca di sfruttare la velocità dei suoi giocatori offensivi in ripartenza. 14? Hartman prova il sinistro da lontano, carambola che fa passare un brivido sulla schiena ai giallorossi con la palla che si ferma all’altezza del dischetto prima di essere spazzata lontano dalle zone pericolose. 12? Azione avvolgente del Feyenorrd, con Kocku a dirigere le operazione e ad andare in verticale ogni qual volta gli sia possibile. 11? Idrissi tenta ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16? Rilancio del rientrante Bijlow fuori misura, Mancini accomoda la presa a Rui Particio, laperò fatica a costruire gioco e il pallone torna subito tra i piedi dei padroni di casa. 15? Palla in verticale per Gimenez, ottimo l’anticipo di Ibanez. Predominio territoriale del, con lache difende attentamente e cerca di sfruttare la velocità dei suoi giocatori offensivi in ripartenza. 14? Hartman prova il sinistro da lontano, carambola che fa passare un brivido sulla schiena ai giallorossi con la palla che si ferma all’altezza del dischetto prima di essere spazzata lontano dalle zone pericolose. 12? Azione avvolgente del Feyenorrd, con Kocku a dirigere le operazione e ad andare in verticale ogni qual volta gli sia possibile. 11? Idrissi tenta ...

Diretta Feyenoord - Roma 0 - 0: ora LIVE la partita di oggi La Roma è pronta per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Al de Kuip la squadra di Mourinho ritrova il Feyenoord, battuto lo scorso 25 maggio nella finale di Conference League. "Non penso a Tirana, loro sì", ha dichiarato il tecnico portoghese nella conferenza stampa di presentazione del match.