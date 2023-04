LIVE Ankara-Brescia 71-65 | EuroCup basket 2023 in DIRETTA | si entra negli ultimi cinque minuti

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-65 Tripla di Petrucelli!alla fine. 71-62 Jones appoggia al tabellone. Non ha ancora sbagliato un tiro. 69-62 Due liberi di Della Valle. 67-60 Petrucelli prova a suonare la carica. 67-58 Tripla di Sestina ed oradeve reagire. 64-58 Facile schiacciata di Jones. 62-58 Jones con un facile appoggio al vetro. 60-58 Un solo libero per Yilmaz. FINISCE IL TERZO QUARTO! 59-58 Jones segna proprio allo scadere del terzo quarto. 57-58 Libero di Massinburg. 57-57 MASSINBURG! Giocata fenomenale con il fallo di Jones. 56-55 Dentro il libero supplementare. 55-53 Taylor segna con il fallo di Cobbins. 53-53 Della Valle pareggia dalla lunetta. 51-51 MASSINBURG! CHE CANESTRO! 51-49 Tripla di Bouteille. 48-49 Gran canestro di Massinburg. 46-45 Super ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ellesolaini : Per l’ultimo posto nei quarti di finale di Eurocup…serve un PARTIDAZO della Germani ad Ankara! ???? Dalle 18.45 LIVE… -

... realizzando diverse registrazioni, tra cuiat the Village Vanguard. È stato nominato ai ... l'Autunno di Varsavia, Wratislavia Cantans, Klarafestival a Bruxelles,Music Festival in Turchia, ...A seguire la Lettura Magistrale del Prof Sertac Yazici - Urologia - Università Haceppetee la Robotic Video Contest Session. Domani, 25 marzo, sessione di Chirurgiacon il Prof Michele ...L'accordo, approvato a luglio scorso con la mediazione dell'Onu e di, fu prolungato già ...La Russia smentisce Kiev sulla durata dell'accordo per l'esportazione di cereali dall'Ucraina, ...

LIVE Ankara-Brescia, EuroCup basket 2023 in DIRETTA: ottavo di finale in gara secca OA Sport

Schiaccia anche Jones che risponde immediatamente. Tripla di Bouteille e Ankara passa in vantaggio 41-40. Grant attacca in penetrazione e segna il +3 per i turchi. Petrucelli con una preghiera allo ...Ankara has also repaired ties with Saudi Arabia ... Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing ...