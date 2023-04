LIVE – Ankara-Brescia 71-65 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ilindi, sfida valida per gli ottavi di finale delladi. Dopo aver chiuso il proprio girone al settimo posto, gli uomini di coach Magro sono chiamati alla difficile trasferta turca contro la formazione che ha chiuso il Girone B in seconda posizione. Scontro diretto di altissimollo, chi vince passa ai quarti di finale. La palla a due è fissata alle ore 18:45 di giovedì 13 aprile, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI OTTAVI DI FINALE PROGRAMMA e ORARI OTTAVI DI FINALE RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ellesolaini : Per l’ultimo posto nei quarti di finale di Eurocup…serve un PARTIDAZO della Germani ad Ankara! ???? Dalle 18.45 LIVE… -

... realizzando diverse registrazioni, tra cuiat the Village Vanguard. È stato nominato ai ... l'Autunno di Varsavia, Wratislavia Cantans, Klarafestival a Bruxelles,Music Festival in Turchia, ...A seguire la Lettura Magistrale del Prof Sertac Yazici - Urologia - Università Haceppetee la Robotic Video Contest Session. Domani, 25 marzo, sessione di Chirurgiacon il Prof Michele ...L'accordo, approvato a luglio scorso con la mediazione dell'Onu e di, fu prolungato già ...La Russia smentisce Kiev sulla durata dell'accordo per l'esportazione di cereali dall'Ucraina, ...

LIVE Ankara-Brescia, EuroCup basket 2023 in DIRETTA: ottavo di finale in gara secca OA Sport

Schiaccia anche Jones che risponde immediatamente. Tripla di Bouteille e Ankara passa in vantaggio 41-40. Grant attacca in penetrazione e segna il +3 per i turchi. Petrucelli con una preghiera allo ...Ankara has also repaired ties with Saudi Arabia ... Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing ...