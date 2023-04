LIVE Ankara-Brescia 6-8 | EuroCup basket 2023 in DIRETTA | avvio con pochi punti

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-12 Splendido uno contro uno di Gabriel. 7-12 Della Valle scarica per Gabriel che distrugge il ferro. Tre minuti alla fine del primo quarto. 6-10 Due liberi di Petrucelli. 6-8 Due liberi di uno scatenato Gabriel. 6-6 Tripla anche di Demir che risponde a Gabriel. 3-6 Ancora Gabriel! Tripla dall’angolo. 3-3 Risponde prontamente Gabriel. 3-0 Subito tripla di Demir. COMINCIA LA PARTITA! 18.40: Serve una vera e propria impresa per la Germani, che si affiderà ai suoi leader ed in particolare Amedeo Della Valle, che è il miglior marcatore della competizione per(14.6). 18.34: Tra le fila dei turchi c’è una vecchia conoscenza del campionato italiano come Jerian Grant, che ha vinto lo scorso anno lo Scudetto con Milano. L’americano sta viaggiando ad oltre quattordicia ...

LIVE Ankara-Brescia, EuroCup basket 2023 in DIRETTA: ottavo di finale in gara secca OA Sport

A caccia di un sogno. È questa la missione in terra turca della Germani, che dalle 18.45 cercherà un'impresa contro i padroni di casa del Turk Telekom. Appuntamento con la diretta testuale dalle 18.45 ...