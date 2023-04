Lite per l’euro del carrello nel Casertano, aggredisce mamma con figlia (Di giovedì 13 aprile 2023) Pretende i soldi del carrello e aggredisce una mamma con un bambino in braccio. A finire nei guai un parcheggiatore abusivo di 27 anni, K.A., originali del Mali. Dovrà rispondere di tentata estorsione e inottemperanza dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale. aggredisce mamma con figlia in braccio per 1 euro: denunciato parcheggiatore abusivo A intervenire L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Pretende i soldi delunacon un bambino in braccio. A finire nei guai un parcheggiatore abusivo di 27 anni, K.A., originali del Mali. Dovrà rispondere di tentata estorsione e inottemperanza dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale.conin braccio per 1 euro: denunciato parcheggiatore abusivo A intervenire L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

