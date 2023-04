L’Istat: Per la produzione industriale secondo calo consecutivo in Italia. Ma l’inflazione rallenta nel mondo (Di giovedì 13 aprile 2023) “Lo scenario internazionale resta caratterizzato da inflazione in graduale decelerazione ed elevata incertezza legata al conflitto tra Russia e Ucraina e alle tensioni nel settore finanziario”. Lo rileva L’Istat nella nota mensile sull’andamento dell’economia Italiana del mese di marzo 2023. “A febbraio, in Italia la produzione industriale ha registrato il secondo calo consecutivo. Nella media dicembre-febbraio, l’indice ha segnato un lieve aumento in termini congiunturali”, si legge nel testo che sottolinea come il mercato del lavoro a marzo sia “stato contraddistinto da un’occupazione stabile rispetto al mese precedente come conseguenza del bilanciamento tra una crescita osservata per gli uomini e i lavoratori autonomi e una diminuzione per le donne ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) “Lo scenario internazionale resta caratterizzato da inflazione in graduale decelerazione ed elevata incertezza legata al conflitto tra Russia e Ucraina e alle tensioni nel settore finanziario”. Lo rilevanella nota mensile sull’andamento dell’economiana del mese di marzo 2023. “A febbraio, inlaha registrato il. Nella media dicembre-febbraio, l’indice ha segnato un lieve aumento in termini congiunturali”, si legge nel testo che sottolinea come il mercato del lavoro a marzo sia “stato contraddistinto da un’occupazione stabile rispetto al mese precedente come conseguenza del bilanciamento tra una crescita osservata per gli uomini e i lavoratori autonomi e una diminuzione per le donne ...

