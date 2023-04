L’Isola dei famosi 2023 | Vladimir Luxuria si svela al settimanale Chi

(Di giovedì 13 aprile 2023) Durante un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di Chi, disponibile in edicola da oggi, l’attivistaha rivelato che anche in questa edizione del reality showdeiverrà adottata la stessa linea intrapresa nelle ultime settimane di trasmissione del “Grande Fratello Vip 7”. Secondo le parole diriportate dal, quest’anno non saranno tollerati comportamenti omofobi, razzisti e sessisti, il che rappresenta un passo avanti. L’opinionista ha poi confessato di essere molto incuriosita da alcuni concorrenti, in particolare Cristina Scuccia e il duo Jalisse. Ha anche espresso la propria opinione sulla coppia formata da Cecchi Paone e il suo fidanzato, prevedendo che la differenza d’età fra di loro potrebbe essere un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - MeryyyBettt : RT @alessiah79: anziché mettere la testa nella sabbia e chiedere scusa la signora Deianira si attacca all’amore e al montepremi di Nikita,m… - _pink_567 : RT @Luluvona93: Anche all’isola dei famosi aspettano l’uscita di #equatore a mezzanotte ?????? #ginevra - Dalila4922 : RT @Luluvona93: Anche all’isola dei famosi aspettano l’uscita di #equatore a mezzanotte ?????? #ginevra -

C'era una volta un giovane che viveva in un paesino sull'di Fiona, in Danimarca. Quel ragazzo si dilettava scrivendo ...'...'Ospiziopoveri. Al primo piano dell'Ospiziopoveri c'era la ...Come ricorda'Agenzia in una nota,di Hainan, nel sud della Cina, rappresenta il centro turistico con il più elevato potenziale di sviluppo del paese ed ospita alcunipiù grandi centr ...... è cominciata sull'la campagna elettorale che a gennaio ... William Lai (nella foto Ansa), forse il più quotato oggi... se ne esce dicendo che "non è necessario dichiarare'indipendenza ...