L’inutile pasticcio unico Calenda e Renzi devono creare spazi di idee aperti | non il partito

(Di giovedì 13 aprile 2023) Questa del “” diventerà memorabile.. Una parolaccia ideologica, la degenerazione burocratica della dittatura del proletariato, l’ossificazione e pietrifi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Puntualmente arriva'ennesimo. Al 70' Upamecano sempre ...il forcing del Bayern alla ricerca del gol speranza . ......al 12' con Soriano che approfitta scaltramente di un...'Atalanta accusa il colpo, ma il Bologna non arrotonda e la gara ... ( Orsolini 7: Canta e porta la croce: prende un gialloche ...quindi a Viterbo un aeroporto di grandi dimensioni, ma ottimo come scalo regionale a ...'aeroporto di Viterbo è un ottimo sedime per le attività di addestramento piloti, quindi auspicabile la ...