L’Inter ritrova il ‘piano B’: Barella e Brozovic, serve la replica anche in Serie A (Di giovedì 13 aprile 2023) Nicolò Barella e Marcelo Brozovic sono tra i protagonisti della vittoria delL’Inter in casa del Benfica. Ora serve ripetersi in Serie A. RITORNO AL PASSATO – Nicolò Barella e Marcelo Brozovic sono tra i protagonisti principali dei recenti successi delL’Inter. E non ci riferiamo solo alla vittoria nerazzurra a Lisbona, in casa del Benfica. Ma è proprio da quel 2-0 in trasferta che entrambi i centrocampisti devono ripartire. Il croato deve continuare a dimostrare di essere un regista con pochi eguali in Europa. Il numero 23 invece deve ricordarsi di quanto decisivo può essere quando gioca concentrato. E non solo sui luminosi palchi della Champions League. INTESA RINSALDATA – Il legame tra Barella e Brozovic è fortissimo, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Nicolòe Marcelosono tra i protagonisti della vittoria delin casa del Benfica. Oraripetersi inA. RITORNO AL PASSATO – Nicolòe Marcelosono tra i protagonisti principali dei recenti successi del. E non ci riferiamo solo alla vittoria nerazzurra a Lisbona, in casa del Benfica. Ma è proprio da quel 2-0 in trasferta che entrambi i centrocampisti devono ripartire. Il croato deve continuare a dimostrare di essere un regista con pochi eguali in Europa. Il numero 23 invece deve ricordarsi di quanto decisivo può essere quando gioca concentrato. E non solo sui luminosi palchi della Champions League. INTESA RINSALDATA – Il legame traè fortissimo, ...

