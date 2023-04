(Di giovedì 13 aprile 2023) Scoperto il meccansimo che genera lein tumori aggressivi che colpiscono i, i linfomi non Hodgkin. Il risultato, pubblicato sulla rivista Cancer Communications, si deve alla ricerca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranzBrasco : RICERCA - Rivelato il ruolo degli esosomi circolanti individuati nel flusso sanguigno dei piccoli pazienti affetti… - CarlosaUruetav : RT @mattinodipadova: Università di Padova: scoperti i “messaggeri” che favoriscono le metastasi nei pazienti pediatrici con linfoma aggress… - TrendSanita : Rivelato l’importante ruolo, nella disseminazione delle metastasi, degli esosomi circolanti, individuati nel flusso… - mattinodipadova : Università di Padova: scoperti i “messaggeri” che favoriscono le metastasi nei pazienti pediatrici con linfoma aggr… -

Il miR - 122 - 5p, però, non è presente nella biopsia del tumore primario dei pazienti, né nelle linee cellulari delanaplastico a grandi cellule (Alcl); si trova in abbondanza invece nel ...I risultati dello studio hanno rivelato il ruolo fondamentale che gli esosomi, circolanti nel flusso sanguigno dei piccoli pazienti affetti daanaplastico, hanno nella disseminazione delle ...Il primo aprile 2020 gli è stato diagnosticato unnon Hodgkin di tipo t , un terribile ...La mia rabbia non è dovuta al fatto che mio figlio avesse questo tipo di tumore che è molto...

Linfoma aggressivo bambini, scoperti messaggeri delle metastasi ... Agenzia ANSA

Scoperto il meccansimo che genera le metastasi in tumori aggressivi che colpiscono i bambini, i linfomi non Hodgkin. Il risultato, pubblicato sulla rivista Cancer Communications, si deve alla ricerca ...I risultati dell’Università di Padova: "Potranno contribuire allo sviluppo di terapia più precise e mirate contro questo tipo di cancro" ...