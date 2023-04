L’influencer Natalia Paragoni, al sesto mese di gravidanza, è stata ricoverata in ospedale (Di giovedì 13 aprile 2023) L’ex concorrente di Uomini e Donne, Natalia Paragoni è stata ricoverata in ospedale. La donna, incinta al sesto mese della sua prima figlia, ha condiviso sui social una foto mentre si trova nella struttura ospedaliera, con la flebo al braccio e attaccata a un monitoraggio. Paragoni aveva comunicato di avere dei dolori alla pancia:” Oggi sentivo la pelle tiratissima, che mi tirava molto, e queste fitte qui. Ora non mi sento tirare la pelle, ma ho queste fitte“, aveva raccontato in delle storie. Preoccupata, aveva chiesto consiglio ai suoi fan:” Se qualche mamma mi spiega cos’è lo accetto volentieri”. Successivamente aveva pubblicato un’altra storia con la definizione di ‘contrazioni di Braxton-Hicks’, contrazioni uterine di preparazione al parto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) L’ex concorrente di Uomini e Donne,in. La donna, incinta aldella sua prima figlia, ha condiviso sui social una foto mentre si trova nella struttura ospedaliera, con la flebo al braccio e attaccata a un monitoraggio.aveva comunicato di avere dei dolori alla pancia:” Oggi sentivo la pelle tiratissima, che mi tirava molto, e queste fitte qui. Ora non mi sento tirare la pelle, ma ho queste fitte“, aveva raccontato in delle storie. Preoccupata, aveva chiesto consiglio ai suoi fan:” Se qualche mamma mi spiega cos’è lo accetto volentieri”. Successivamente aveva pubblicato un’altra storia con la definizione di ‘contrazioni di Braxton-Hicks’, contrazioni uterine di preparazione al parto, ...

