Linee di indirizzo per alunni adottati | scarica modulo per raccogliere ulteriori informazioni Scuola primaria

Con nota 1589 del giorno 11 aprile 2023 il Ministro dell'istruzione e del merito ha trasmesso le "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati" che aggiorna le "Linee di indirizzo per garantire il diritto allo studio agli alunni adottati" approvato in data 18 dicembre 2014, con la nota prot.n.7442 dalla Direzione Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. Come precisa il direttore generale Maria Assunta Palermo Le "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati"

