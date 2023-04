L’inclusione come asset per progettare l’innovazione (Di giovedì 13 aprile 2023) Il mondo del lavoro sta affrontando, nel corso degli ultimi anni, cambiamenti significativi: insieme a questioni come la digitalizzazione e la sostenibilità, L’inclusione è una delle tematiche più rilevanti per le imprese di oggi e di domani. In base ai dati della recente ricerca Future of Work, che ha coinvolto 100 HR director delle principali aziende italiane, emerge un divario tra le intenzioni e la realtà: solo il 46% degli intervistati mette in pratica percorsi di inclusione e diversità, mentre il 20% non riconosce del tutto l’importanza di queste tematiche. L’importanza delL’inclusione in azienda in realtà è duplice: come sappiamo bene in Neosperience, oltre a rispondere a un bisogno etico sempre più urgente, rappresenta per le imprese un prezioso asset per dare vita a progetti innovativi, in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 aprile 2023) Il mondo del lavoro sta affrontando, nel corso degli ultimi anni, cambiamenti significativi: insieme a questionila digitalizzazione e la sostenibilità,è una delle tematiche più rilevanti per le imprese di oggi e di domani. In base ai dati della recente ricerca Future of Work, che ha coinvolto 100 HR director delle principali aziende italiane, emerge un divario tra le intenzioni e la realtà: solo il 46% degli intervistati mette in pratica percorsi di inclusione e diversità, mentre il 20% non riconosce del tutto l’importanza di queste tematiche. L’importanza delin azienda in realtà è duplice:sappiamo bene in Neosperience, oltre a rispondere a un bisogno etico sempre più urgente, rappresenta per le imprese un preziosoper dare vita a progetti innovativi, in ...

