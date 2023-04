L’impatto del nuovo Codice degli appalti sulla cybersecurity della Pa (Di giovedì 13 aprile 2023) Il nuovo Codice degli appalti pubblici trasforma in norma quello che l’Agenzia per la cybersicurezza aveva già stabilito, pur con efficacia non vincolante, in una specifica circolare. Con l’entrata in vigore del Codice, le pubbliche amministrazioni sono ora costrette a prevedere e valutare come elemento qualificante autonomo le caratteristiche di sicurezza dei prodotti e servizi da acquistare. Tuttavia, il testo della norma rischia di entrare in contrasto con la regolamentazione di infrastrutture critiche e perimetro di sicurezza cibernetica, rendendo complessa la gestione degli appalti. Le criticità per le stazioni appaltanti Il comma IV dell’articolo 108 del Codice degli appalti stabilisce che “nella ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilpubblici trasforma in norma quello che l’Agenzia per la cybersicurezza aveva già stabilito, pur con efficacia non vincolante, in una specifica circolare. Con l’entrata in vigore del, le pubbliche amministrazioni sono ora costrette a prevedere e valutare come elemento qualificante autonomo le caratteristiche di sicurezza dei prodotti e servizi da acquistare. Tuttavia, il testonorma rischia di entrare in contrasto con la regolamentazione di infrastrutture critiche e perimetro di sicurezza cibernetica, rendendo complessa la gestione. Le criticità per le stazioni appaltanti Il comma IV dell’articolo 108 delstabilisce che “nella ...

