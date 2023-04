Licia Colò spiazza tutti | che fine deve fare l' orso killer

(Di giovedì 13 aprile 2023)dice la sua sulla morte del runner Andrea Papi ucciso da unin Trentino. In un'intervista a La Stampa,non usa giri di parole e afferma: "Credo nel valore della natura, sono convinta che il mondo non ci appartenga. Per cui, se Jj4 e un esemplare problematico va allontanata ma farne un capro espiatorio e amorale", spiega la. "Una persona morta è una tragedia - continua - Non sarebbe mai dovuto accadere. Ma l'orsa si prendera le colpe per. Non me la sento di dire che un esemplare che ha uccisostare li perché ne ha il diritto. Ma abbatterla ed eliminare altri orsi problematici e scorretto. Siamo noi che li abbiamo messi li e poi abbiamo cambiato idea. Ha 'fatto l'orsa'. Perche ucciderla? Va spostata o ...

"Credo nel valore della natura, sono convinta che il mondo non ci appartenga. Per cui, se Jj4 è un esemplare problematico va allontanata ma farne un capro espiatorio è amorale"., conduttrice televisiva, da sempre schierata da parte degli animali, prende posizione sulll'orsa, di 16 anni, che ha attaccato e ucciso Andrea Papi mentre faceva running nei boschi di ... Cosi in un'intervista alla StampaColo, conduttrice televisiva e amante degli animali, ... Continua: 'Non avrei messo gli orsi dove la gente non li voleva. Gli abitanti del posto non sono mai ...