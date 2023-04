Licia Colò: “L’orsa che ha ucciso Andrea Papi non va abbattuta ma solo spostata: siamo noi che l’abbiamo messa lì” (Di giovedì 13 aprile 2023) JJ4 ha 17 anni e nel 2020 aveva già aggredito padre e figlio. La procura di Trento per motivi di sicurezza pubblica non ha atteso il deposito ufficiale delle analisi genetiche da parte dei consulenti per diramare l’identikit delL’orsa che mercoledì scorso ha assalito e ucciso Andrea Papi, runner di 26 anni di Caldes, mentre si stava allenando sui sentieri del monte Peller, in Trentino. Il suo destino è segnato: dovrà essere abbattuta. Ma in molti in queste ore stanno prendendo posizione affinché si trovi un’alternativa per la messa in sicurezza che non preveda la sua uccisione. Tra questi c’è Licia Colò, conduttrice televisiva celebre per i suoi programmi dedicati all’ambiente: “Credo nel valore della natura, sono convinta che il mondo non ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) JJ4 ha 17 anni e nel 2020 aveva già aggredito padre e figlio. La procura di Trento per motivi di sicurezza pubblica non ha atteso il deposito ufficiale delle analisi genetiche da parte dei consulenti per diramare l’identikit delche mercoledì scorso ha assalito e, runner di 26 anni di Caldes, mentre si stava allenando sui sentieri del monte Peller, in Trentino. Il suo destino è segnato: dovrà essere. Ma in molti in queste ore stanno prendendo posizione affinché si trovi un’alternativa per lain sicurezza che non preveda la sua uccisione. Tra questi c’è, conduttrice televisiva celebre per i suoi programmi dedicati all’ambiente: “Credo nel valore della natura, sono convinta che il mondo non ci ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Licia Colò: “L’orsa che ha ucciso Andrea Papi non va abbattuta ma solo spostata: siamo noi che l’abbiamo messa lì” - QdSit : Licia Colò: “Siamo noi che abbiamo messo l’orsa lì, non va battuta ma solo spostata” - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #andrea papi ucciso dall'#orsa, Licia Colò: «Non va abbattuta ma solo spostata: siamo noi che l'abbiamo messa lì» https://t.co… - Stebox2 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Lorella Cuccarini e Licia Colò. Avranno preso un pugno in un occhio. - Globe1078 : Licia Colò: «L'orsa che ha ucciso Andrea non va abbattuta ma solo spostata: siamo noi che l'abbiamo messa lì» -