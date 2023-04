Licia Colò: 'L'orsa che ha ucciso Andrea non va abbattuta ma solo spostata: siamo noi che l'abbiamo messa lì' (Di giovedì 13 aprile 2023) L' orsa JJ4, accusata di aver ucciso il runner Andrea Papi in Trentino (e sospettata di aver aggredito altre persone negli ultimi anni) non va abbattuta ma va solo spostata: è l'idea di Licia Colò , ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) L'JJ4, accusata di averil runnerPapi in Trentino (e sospettata di aver aggredito altre persone negli ultimi anni) non vama va: è l'idea di, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #andrea papi ucciso dall'#orsa, Licia Colò: «Non va abbattuta ma solo spostata: siamo noi che l'abbiamo messa lì» - PaperinikEdonna : RT @GIORGIOMALAVOL1: Lorella Cuccarini e Licia Colò. Avranno preso un pugno in un occhio. - lucapieragostin : RT @GIORGIOMALAVOL1: Lorella Cuccarini e Licia Colò. Avranno preso un pugno in un occhio. - MilkaWeisz : Lorella Cuccarini e Licia Colò. - paolin0girola17 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Lorella Cuccarini e Licia Colò. Avranno preso un pugno in un occhio. -

Licia Colò: 'L'orsa che ha ucciso Andrea non va abbattuta ma solo spostata: siamo noi che l'abbiamo messa lì' L' orsa JJ4, accusata di aver ucciso il runner Andrea Papi in Trentino (e sospettata di aver aggredito altre persone negli ultimi anni) non va abbattuta ma va solo spostata: è l'idea di Licia Colò , conduttrice televisiva e amante degli animali, che in un'intervista al quotidiano La Stampa commenta la vicenda dell'animale coinvolto nella morte del 26enne. Andrea Papi, in centinaia ai ... La caccia a Jj4 dopo la morte di Andrea Papi: "Ha soltanto 'fatto l'orsa'. Perché ucciderla". Lo zoologo e il problema dei cuccioli Licia Colò e l'abbattimento La conduttrice Licia Colò in un'intervista a La Stampa si schiera invece contro l'abbattimento di Jj4. "Abbatterla ed eliminare altri orsi problematici è scorretto. Siamo ... Pietrangeli: 'Licia Colò Pensavo fosse per sempre. Viagra L'ho usato spesso' Nicola Pietrangeli racconta: 'Con Licia Colò pensavo fosse per sempre. Il viagra L'ho usato spesso' Tra una manciata di mesi Nicola Pietrangeli compie 90 anni e in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, il campione di ... L' orsa JJ4, accusata di aver ucciso il runner Andrea Papi in Trentino (e sospettata di aver aggredito altre persone negli ultimi anni) non va abbattuta ma va solo spostata: è l'idea di, conduttrice televisiva e amante degli animali, che in un'intervista al quotidiano La Stampa commenta la vicenda dell'animale coinvolto nella morte del 26enne. Andrea Papi, in centinaia ai ...e l'abbattimento La conduttricein un'intervista a La Stampa si schiera invece contro l'abbattimento di Jj4. "Abbatterla ed eliminare altri orsi problematici è scorretto. Siamo ...Nicola Pietrangeli racconta: 'Conpensavo fosse per sempre. Il viagra L'ho usato spesso' Tra una manciata di mesi Nicola Pietrangeli compie 90 anni e in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, il campione di ... Ballando con le stelle 2007: Licia Colò Tvblog