Libero bacchetta Spalletti | “Mancato il salto di qualità col Milan”

(Di giovedì 13 aprile 2023) L’edizione odierna diha duramente criticato l’allenatore del Napoli, Luciano, dopo la sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League con il. Luciano, allenatore del Napoli, è stato duramente criticato dall’edizione odierna del giornaledopo la sconfitta della sua squadra sul campo delnella sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League. Il quotidiano in particolare ha messo a confronto le mosse del tecnico partenopeo con quelle dell’allenatore rossonero, Stefano Pioli, mettendone in riin quest’ultimo una maggiore flessibilità e inventiva nel modellare la sua squadra: “Paradosso: Bennacer fa il trequartista cheha amato in carriera, da Perrotta a Nainggolan, al quale ...

Ecco, invece, il canto di un piccoletto nato in Spagna 23 anni fa, padre marocchino e doppio ... la bravura nello scardinare la cassaforte di Spalletti, la ad indicare la via pure a ...

Non voglio insegnare niente a nessuno, ma per esperienza alcuni argomenti devono restare nello spogliatoio” “La tensione tra tifosi e società pesa, il silenzio si fa sentire anche per i calciatori. Gi ...