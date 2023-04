“L’hanno detto” Giulia Salemi ‘a bomba’ dopo il GF Vip | la notizia è appena uscita

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 13 aprile 2023), il GF Vip 7 èfinito. Si è concluso con la vittoria di Nikita Pelizon ma in fondo anche sua, perché sul palco non ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo affidato, di più. Ingaggiata come ‘voce del popolo social’, la ex gieffina e fidanzata di Pierpaolo Pretelli potrebbe presto fare il salto e partecipare alla prossima edizione come opinionista. C’è ancora tempo ma pare confermato che non ritroveremo Orietta Berti e Sonia Bruganelli a settembre. I fan di, che in questi giorni è volata a Los Angeles, da cui pubblica foto con look mozzafiato, ci sperano. Ma a quanto si legge nell’ultimo numero del settimanale Chi all’influencer si apriranno presto le porte di un altro programma seguitissimo in onda da anni sulle reti Mediaset. Leggi anche: “Guardate cosa ha ...