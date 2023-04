“L’ha fatto durante la finale”. GF Vip 7, Oriana Marzoli contro Nikita Pelizon: spunta il dettaglio choc (VIDEO) (Di giovedì 13 aprile 2023) Oriana Marzoli contro Nikita Pelizon. Il GF Vip 7 è finito da un pezzo ma la bella venezuelana è ancora sulla cresta dell’onda, molto più della vincitrice, c’è da dirlo. La sua storia con Daniele Dal Moro aiuta, non c’è che dire. Ma è anche merito suo e del suo modo di porsi di fronte alle ingiustizie della vita. Ed è proprio questo che ha raccontato ai suoi fan durante una lunga confessione fiume. Intervista da Casa Chi, la Marzoli ha parlato molto di Daniele: “Non ci siamo più staccati da quando siamo usciti dal reality, ci troviamo bene!“. A quel punto ha raccontato di come è andata la vicenda del GF Vip e come sia nato tutto per caso: “Io sono venuta in Italia perché volevo lavorare un po’ con i social e la mia agenzia mi ha detto che per lavorare in Italia con ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 aprile 2023). Il GF Vip 7 è finito da un pezzo ma la bella venezuelana è ancora sulla cresta dell’onda, molto più della vincitrice, c’è da dirlo. La sua storia con Daniele Dal Moro aiuta, non c’è che dire. Ma è anche merito suo e del suo modo di porsi di fronte alle ingiustizie della vita. Ed è proprio questo che ha raccontato ai suoi fanuna lunga confessione fiume. Intervista da Casa Chi, laha parlato molto di Daniele: “Non ci siamo più staccati da quando siamo usciti dal reality, ci troviamo bene!“. A quel punto ha raccontato di come è andata la vicenda del GF Vip e come sia nato tutto per caso: “Io sono venuta in Italia perché volevo lavorare un po’ con i social e la mia agenzia mi ha detto che per lavorare in Italia con ...

