L’export di benzina russa sale del 50% Aumenta la domanda dall’Africa che poi rivende i carburanti all’Europa

(Di giovedì 13 aprile 2023) Le esportazione didalla Russia sonote del 50% nel primo trimestre del 2023 rispetto all’anno prima. È quanto emerge dai dati Refinitiv analizzati dall’agenzia Reuters. Il calo delle vendite verso l’Europa, che lo scorso 5 febbraio ha implementato un embargo sui prodotti petroliferi raffinati russi, è stato più che compensato dalle spedizioni verso l’Africa. Non di rado, da qui,e gasolio russi tornano nell’Unione europea pur provenendo formalmente da un altro paese. Lo stesso schema di triangolazione è stato molto utilizzato dall’India che sta vendendosempre più carburante prodotto con greggio russo. In particolare Mosca ha intensificato le spedizioni verso Nigeria, Tunisia e Libia. Tra gennaio e marzo la Russia ha esportato 2,2 milioni di tonnellate di...

