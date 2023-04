L' ex medico Juve Tencone | ' Il mio amico Varandas | dottore e presidente dello Sporting'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: L'ex medico Juve Tencone: 'Il mio amico Varandas, da dottore a presidente dello Sporting' #JuveSporting - sportli26181512 : L'ex medico Juve Tencone: 'Il mio amico Varandas, da dottore a presidente dello Sporting': L'ex medico Juve Tencone… - Gazzetta_it : L'ex medico Juve Tencone: 'Il mio amico Varandas, da dottore a presidente dello Sporting' #JuveSporting - Cicciocata78 : @SpaceSerieA @EdoardoMecca1 Si sperava sul rientro di Chiesa...che è arrivato magari in ritardo, ma che doveva esse… - fac_fra : @EdoardoMecca1 Il problema della Juve di allegri è che non gioca a calcio. Sempre invenzione dei singoli, non si pu… -

È un po' come se Luca Stefanini, il responsabile sanitario della Juventus, in futuro diventasse presidente del club", racconta lo storicobianconero Fabrizio Tencone, ora direttore dell'...Laprepara lo Sporting: fuori programma Vlahovic, confronto Allegri - MilikRegolarmente con i ... #Juventus - Problemi alla fasciatura della caviglia acciaccata per #Vlahovic: ilgliela ...Al momento del cambio nel secondo tempo, lo staffbianconero è stato costretto ad applicare una vistosa borsa del ghiaccio sulla caviglia infortunata.

L'ex medico Juve Tencone: "Il mio amico Varandas, da dottore a presidente dello Sporting" La Gazzetta dello Sport

È possibile che la Juventus abbia commesso molti dei reati per i quali si ... soprattutto in termini di risorse umane di medici, infermieri e tecnici, per non ritrovarci con le classiche cattedrali ...Gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista, infortunatosi nel match vinto in casa dell'Atalanta, sono stati comunicati dal club rossoblù in una nota: i tempi di recupero ...