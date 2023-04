L'euro è stabile in avvio a 1,0985 dollari (Di giovedì 13 aprile 2023) L'euro è stabile in avvio di giornata a 1,0985 dollari. Dopo il dato sull'inflazione americana, la moneta unica, ieri è salita brevemente a 1,1 sulla moneta statunitense per poi ripiegare lievemente. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) L'indi giornata a 1,. Dopo il dato sull'inflazione americana, la moneta unica, ieri è salita brevemente a 1,1 sulla moneta statunitense per poi ripiegare lievemente. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Chieste dalla procura di Roma 11 condanne per l'occupazione abusiva dello stabile in via Napoleone III, la sentenza… - fisco24_info : Borsa: Tokyo, chiusura in leggero rialzo (+0,26%): Cambi: yen stabile su dollaro, si deprezza su euro - fisco24_info : L'euro è stabile in avvio a 1,0985 dollari: Il cambio con lo yen è a 146,43 - flexgrimmy : alla settimana precedente. Si tratta, del prezzo più alto registrato dal primo agosto del 2022, quando i listini er… - flexgrimmy : La benzina sale a 1,85 euro al litro, sui massimi da agosto In base ai dati settimanali del ministero il gasolio è… -